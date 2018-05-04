В Пензе прокуратура требует запретить эксплуатацию ТЦ «Рассвет» Общество

Пенза, 4 мая 2018. PenzaNews. Прокурор Первомайского района Пензы Алексей Попов направил в суд исковое заявление о запрете деятельности по эксплуатации здания торгового центра «Рассвет» на улице Калинина до полного устранения нарушений в сфере пожарной безопасности.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, в ходе проведенной проверки были установлено, что трехэтажное здание не защищено автоматической установкой пожаротушения.

«В подвале отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции, а второй и третий этажи не имеют второго эвакуационного выхода. Кроме того, не отделена противопожарными перегородками лестница от примыкающих коридоров и помещений. Помещения производственного назначения не отделены от торгового зала для посетителей. Некоторые двери не соответствуют требуемому пределу огнестойкости», — добавили в надзорном ведомстве.

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В пресс-службе пояснили, что по результатам проверки ООО «Апрель», которому принадлежит здание, и генеральный директор организации были оштрафованы на 160 тыс. и 14 тыс. рублей соответственно по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

«Обеспечительные меры в виде запрета эксплуатации здания судом поддержаны не были», — отметили в прокуратуре, добавив, что дело назначено к рассмотрению.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Апрель» зарегистрировано по тому же адресу, где находится ТЦ «Рассвет»: Пенза, улица Калинина, 116. Директором компании является Дарья Потемина, учредителем числится Татьяна Агафилова.