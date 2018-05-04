Дмитрий Оникиенко назначен прокурором Пензенского района Общество

Пенза, 4 мая 2018. PenzaNews. Старший советник юстиции Дмитрий Оникиенко, который с июня 2014 года занимал должность прокурора Лунинского района, назначен прокурором Пензенского района.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального надзорного ведомства, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Оникиенко Дмитрий Сергеевич родился в 1975 году.

Окончил Пензенский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С 2002 года проходит службу в органах прокуратуры. Состоял в должностях помощника следователя, старшего следователя прокуратуры Лунинского района, заместителя прокурора Лунинского района.

С июня 2014 года по апрель 2018 года — прокурор Лунинского района.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся генеральным прокурором РФ и прокурором Пензенской области.

Воспитывает несовершеннолетнего сына.