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В Пензе на время погасили вечный огонь у «Афганских ворот»

14:57 | 04.05.2018 | Общество

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Пенза, 4 мая 2018. PenzaNews. Специалисты АО «Метан» провели ежегодное техническое обслуживание вечного огня у монумента «Афганские ворота» в Пензе в пятницу, 4 мая.

В Пензе на время погасили вечный огонь у «Афганских ворот»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Сначала они перенесли пламя в специальную лампу, а затем перекрыли газ и приступили к профилактике.

Работники газовой службы очистили горелку, сопла и форсунки, смазали краны. Также они проверили герметичность газопроводов.

Вечный огонь зажгли вновь от лампы, где его частица хранилась с момента начала работ.

Как сообщил ИА «PenzaNews» мастер газовой службы АО «Метан» Дмитрий Большухин, замена самой конструкции газовой горелки не потребовалась, так как она соответствует нормативам и исправно функционирует.

«В этом году мы заменили лишь вышедшие из строя детали. Нареканий по работе газового оборудования нет», — пояснил он.

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