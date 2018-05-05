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Бывшему директору пензенского ЦПКиО Ивану Балалаеву исполнилось 87 лет

15:16 | 05.05.2018 | Общество

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Пенза, 5 мая 2018. PenzaNews. 87 лет исполнилось почетному гражданину Пензы Ивану Балалаеву, который являлся директором центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского с 1969 по 2000 годы, в субботу, 5 мая.

Бывшему директору пензенского ЦПКиО Ивану Балалаеву исполнилось 87 лет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

С этой датой его поздравили мэр Виктор Кувайцев и начальник городского управления культуры Вера Фейгина.

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«Ваш славный трудовой и жизненный путь, преданность любимому делу достойны искреннего почтения и являются примером для всех нас», — сказал глава администрации Пензы, обращаясь к Ивану Балалаеву.

Он поблагодарил его за самоотверженный труд, личный вклад в развитие центрального парка Пензы, пожелал крепкого здоровья, оптимизма, счастья и благополучия.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе встречи, которая проходила в теплой домашней обстановке, Иван Балалаев поделился с представителями власти своими идеями, касающимися благоустройства ЦПКиО.

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