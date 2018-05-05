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Полиция задержала не менее шести участников акции протеста в Пензе — очевидцы

18:35 | 05.05.2018 | Общество

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Пенза, 5 мая 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции, по предварительным данным, задержали не менее шести участников несанкционированной акции протеста в Пензе, которая прошла днем в субботу, 5 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили сразу несколько очевидцев.

Полиция задержала не менее шести участников акции протеста в Пензе — очевидцы

Фото: Евгений Малышев

По их словам, задержания начались после того, как некоторые из тех, кто шел в колонне по центральной пешеходной улице Пензы — Московской, стали выкрикивать лозунги «Он нам не царь» и «Россия будет свободной».

При этом, как отмечают собеседники агентства, сотрудники правоохранительных органов не применяли к задержанным спецсредства, а сами участники шествия вели себя достаточно спокойно и не разворачивали по пути следования флаги и плакаты.

Конечной точкой маршрута манифестантов, которые начали свое движение от ТЦ «Высшая лига», где к моменту начала акции стояли четыре автозака, стал сквер имени Ф.Э. Дзержинского. Там прошел небольшой митинг, в ходе которого выступить мог любой желающий.

По его завершении около 30 человек — преимущественно молодых — отправились к расположенному неподалеку зданию управления МВД по городу Пензе, куда ранее были доставлены несколько задержанных, в том числе лидер молодежной организации левого толка «Поколение нового времени» Иван Финогеев и активист Павел Барабанщиков.

Люди стояли около входа, скандируя «Свободу!» и «Выпускай!»

В какой-то момент с огороженной территории попытался выехать микроавтобус, в котором находились задержанные, однако протестующие его не пропустили.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области корреспонденту ИА «PenzaNews» по телефону не смогли оперативно предоставить комментарий по поводу несанкционированной акции протеста, а также уточнить число задержанных.

По имеющимся сведениям, к настоящему времени Иван Финогеев и Павел Барабанщиков отпущены из здания полиции, на них составлены административные протоколы.

Также есть информация о том, что задержанный полицией бывший активист движения «Левый фронт» Альберт Герасимов доставлен в Ленинский районный суд города Пензы.

5 мая — за два дня до инаугурации Владимира Путина — в России прошли организованные оппозиционером Алексеем Навальным акции протеста под лозунгом «Он нам не царь».

Во многих городах страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, они не были согласованы с властями.

В итоге полиция, по данным СМИ, задержала в общей сложности более 1 тыс. человек, причем около 500 из них в столице.

В течение дня информация о задержаниях протестующих поступала из Челябинска, Якутска, Тольятти, Самары, Воронежа, Краснодара, Красноярска, Новокузнецка, Барнаула, Калуги и других городов.

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