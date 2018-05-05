Полиция задержала не менее шести участников акции протеста в Пензе — очевидцы

Пенза, 5 мая 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции, по предварительным данным, задержали не менее шести участников несанкционированной акции протеста в Пензе, которая прошла днем в субботу, 5 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили сразу несколько очевидцев.
Фото: Евгений Малышев
По их словам, задержания начались после того, как некоторые из тех, кто шел в колонне по центральной пешеходной улице Пензы — Московской, стали выкрикивать лозунги «Он нам не царь» и «Россия будет свободной».
При этом, как отмечают собеседники агентства, сотрудники правоохранительных органов не применяли к задержанным спецсредства, а сами участники шествия вели себя достаточно спокойно и не разворачивали по пути следования флаги и плакаты.
Конечной точкой маршрута манифестантов, которые начали свое движение от ТЦ «Высшая лига», где к моменту начала акции стояли четыре автозака, стал сквер имени Ф.Э. Дзержинского. Там прошел небольшой митинг, в ходе которого выступить мог любой желающий.
По его завершении около 30 человек — преимущественно молодых — отправились к расположенному неподалеку зданию управления МВД по городу Пензе, куда ранее были доставлены несколько задержанных, в том числе лидер молодежной организации левого толка «Поколение нового времени» Иван Финогеев и активист Павел Барабанщиков.
Люди стояли около входа, скандируя «Свободу!» и «Выпускай!»
В какой-то момент с огороженной территории попытался выехать микроавтобус, в котором находились задержанные, однако протестующие его не пропустили.
В пресс-службе УМВД России по Пензенской области корреспонденту ИА «PenzaNews» по телефону не смогли оперативно предоставить комментарий по поводу несанкционированной акции протеста, а также уточнить число задержанных.
По имеющимся сведениям, к настоящему времени Иван Финогеев и Павел Барабанщиков отпущены из здания полиции, на них составлены административные протоколы.