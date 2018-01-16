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Активист, проводивший пикеты у здания полиции в Пензе, исключен из «Левого фронта»

10:47 | 16.01.2018 | Общество

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Пенза, 16 января 2018. PenzaNews. Активист Альберт Герасимов, который в декабре провел два одиночных пикета у здания УМВД России по Пензенской области на улице Пушкина и в результате был задержан полицией, исключен из «Левого фронта» за систематическое нарушение дисциплины. Соответствующее решение принял региональный исполнительный комитет движения.

Активист, проводивший пикеты у здания полиции в Пензе, исключен из «Левого фронта». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе «Левого фронта», поскольку проведение этих пикетов активистом не согласовывалось с исполкомом, еще 12 декабря Альберту Герасимову было вынесено предупреждение, а также принято решение о введении моратория на его участие в движении сроком на один месяц, однако он повторно нарушил дисциплину.

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«Несмотря на принятое 28 декабря решение Центрального совета «Левого фронта» о поддержке кандидата в президенты Павла Грудинина, Альберт Герасимов вел в социальных сетях агитацию за бойкот выборов. Таким образом, исполком движения пришел к выводу, что его деятельность наносит вред организации. Мы уважаем мнение наших активистов, но действуем в соответствии с принципами демократического централизма — меньшинство подчиняется большинству. Нарушение дисциплины в рядах «Левого фронта» непозволительно. С такими товарищами мы будем расставаться», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе движения.
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