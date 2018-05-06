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Территорию музея под открытым небом в сквере «Пионерский» засыпят гранитной крошкой

12:06 | 06.05.2018 | Общество

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Пенза, 6 мая 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев распорядился отсыпать гранитным отсевом площадку в сквере «Пионерский», где размещены экспонаты музея военной техники.

Территорию музея под открытым небом в сквере «Пионерский» засыпят гранитной крошкой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он также поручил привести в порядок газон возле бывшего контрольно-пропускного пункта областной станции скорой медицинской помощи, расположенного поблизости.

Фоторепортаж

Открытие музея военной техники в сквере «Пионерский»

«Мы должны устранить недочеты в благоустройстве памятных мест, чтобы не омрачить горожанам светлый праздник великой Победы», — сказал Виктор Кувайцев в ходе посещения сквера в воскресенье, 6 мая.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в выходной день осуществляется покраска военной техники музея под открытым небом.

Работники МУП «Зеленое хозяйство Пензы» очищают газоны на улице Коммунистической от мусора и прошлогодней листвы. Около монумента воинской и трудовой славы пензенцев они оформляют клумбы цветочными композициями.

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