Территорию музея под открытым небом в сквере «Пионерский» засыпят гранитной крошкой
Печать
Пенза, 6 мая 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев распорядился отсыпать гранитным отсевом площадку в сквере «Пионерский», где размещены экспонаты музея военной техники.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Он также поручил привести в порядок газон возле бывшего контрольно-пропускного пункта областной станции скорой медицинской помощи, расположенного поблизости.
Фоторепортаж
Открытие музея военной техники в сквере «Пионерский»
«Мы должны устранить недочеты в благоустройстве памятных мест, чтобы не омрачить горожанам светлый праздник великой Победы», — сказал Виктор Кувайцев в ходе посещения сквера в воскресенье, 6 мая.
Как сообщает пресс-служба мэрии, в выходной день осуществляется покраска военной техники музея под открытым небом.
Работники МУП «Зеленое хозяйство Пензы» очищают газоны на улице Коммунистической от мусора и прошлогодней листвы. Около монумента воинской и трудовой славы пензенцев они оформляют клумбы цветочными композициями.