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На Пензу-I 8 мая прибудет ретро-поезд «Победа»

12:31 | 06.05.2018 | Общество

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Пенза, 6 мая 2018. PenzaNews. Ретро-поезд «Победа», который будет двигать паровоз «Лебедянка», прибудет на первую платформу железнодорожной станции Пенза-I в преддверии празднования Дня Победы во вторник, 8 мая.

На Пензу-I 8 мая прибудет ретро-поезд «Победа». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Во встрече примут участие руководители Куйбышевской железной дороги и ветераны отрасли, пассажиры вокзала, жители и гости Пензы.

Для участников праздника подготовят программу с духовым оркестром. Любой желающий сможет подняться в кабину машинистов и сделать фото на память.

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Кроме того, сотрудники вокзала и студенты профильных учебных заведений будут дарить присутствующим цветы и георгиевские ленточки. Для посетителей зала ожидания вокзала подготовлена экспозиция работ учащихся художественной школы №1.

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Светлана Затуливетер, «Лебедянка» в настоящий момент является единственным на магистрали действующим паровозом и базируется в эксплуатационном локомотивном депо «Пенза».

«Он используется для участия в праздничных мероприятиях как символ преемственности и связи поколений. Поведет паровоз специально обученная бригада — машинист, помощник машиниста и кочегар. Состав прибудет в 10.00», — пояснила она.

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