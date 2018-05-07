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В Сосновоборске прокуратура выявила нарушения в кафе «Империя»

15:38 | 07.05.2018 | Общество

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Сосновоборск, 7 мая 2018. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры выявили нарушения требований пожарной безопасности в кафе «Империя», которое находится на улице Ленина в Сосновоборске Пензенской области.

В Сосновоборске прокуратура выявила нарушения в кафе «Империя»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В частности, в помещении кафе отсутствовала система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на первом и втором этажах. Системы и средства противопожарной защиты находились в неисправном состоянии, а объект не был обеспечен огнетушителями по нормам, установленным требованиями правил противопожарного режима», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В надзорном ведомстве добавили, что с целью устранения нарушений собственнику — индивидуальному предпринимателю Людмиле Яхиен было внесено представление, которое находится на рассмотрении.

«Кроме того в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», которое направлено в уполномоченный орган для рассмотрения», — сказали в прокуратуре.

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