В Пензе 12 и 13 мая пройдет выставка технического творчества «Инноваториум» Общество

Пенза, 7 мая 2018. PenzaNews. Областная выставка инновационно-технического творчества детей и молодежи «Инноваториум» пройдет в киноконцертном зале «Пенза» в предстоящие выходные, 12 и 13 мая.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В этом году работы будут объединены темой «Билет в будущее».

Свои проекты представят участники программы «1000-list-nick», центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), интересующиеся робототехникой школьники, а также студенты и сотрудники инновационных предприятий.

Кроме того, на выставке будут представлены музеи занимательных наук и русского изобретательства.

Помимо этого, предлагается ознакомиться с работой секций мототехники, авто-, авиа- и судомоделизма.

Ожидается, что пришедшие смогут принять участие в мастер-классах и сделать запоминающиеся снимки на память.

Как сообщает пресс-служба облправительства, выставка будет работать с 10.00 до 17.00.