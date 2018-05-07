«Послы Победы» из Пензы примут участие в парадах в Москве и Санкт-Петербурге Общество

Пенза, 7 мая 2018. PenzaNews. Двое студентов Пензенского государственного университета Татьяна Иванова и Дмитрий Шлыков примут участие в торжествах 9 мая в Москве и Санкт-Петербурге соответственно по итогам всероссийского конкурса «Послы Победы». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в его рамках было отобрано 200 добровольцев, которые посетят ключевые мероприятия по случаю Дня Победы.

Помимо парадов, они будут сопровождать шествие «Бессмертного полка».

Ежегодно представители общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке ФГБУ «Роспатриотцентр» и Росмолодежи проводят всероссийскую кампанию по отбору добровольцев для помощи в организации центральных событий празднования Дня Победы.

Впервые добровольцы массово подключились к подготовке торжеств 9 мая 2015 года. С тех пор их участие в мероприятиях в честь Дня Победы стало традиционным.