EN
21:26:21 Понедельник, 7 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Послы Победы» из Пензы примут участие в парадах в Москве и Санкт-Петербурге

18:55 | 07.05.2018 | Общество

Печать

Пенза, 7 мая 2018. PenzaNews. Двое студентов Пензенского государственного университета Татьяна Иванова и Дмитрий Шлыков примут участие в торжествах 9 мая в Москве и Санкт-Петербурге соответственно по итогам всероссийского конкурса «Послы Победы». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

«Послы Победы» из Пензы примут участие в парадах в Москве и Санкт-Петербурге. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в его рамках было отобрано 200 добровольцев, которые посетят ключевые мероприятия по случаю Дня Победы.

Помимо парадов, они будут сопровождать шествие «Бессмертного полка».

Ежегодно представители общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке ФГБУ «Роспатриотцентр» и Росмолодежи проводят всероссийскую кампанию по отбору добровольцев для помощи в организации центральных событий празднования Дня Победы.

Впервые добровольцы массово подключились к подготовке торжеств 9 мая 2015 года. С тех пор их участие в мероприятиях в честь Дня Победы стало традиционным.

Загрузка...
Читайте также
Вадим Ковтун поздравил ветеранов с приближающимся Днем Победы В Сосновоборске прокуратура выявила нарушения в кафе «Империя»
Житель Пензы хотел получить 1 млн. рублей кредита и остался без крупной суммы Пензенская область лидирует в ПФО по объему производства мяса
В Пензе женщинам с детьми предложили заполнить анкету на тему учебы и работы В Пензе мошенники обманули организацию почти на 270 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама