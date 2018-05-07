Вадим Ковтун поздравил ветеранов с приближающимся Днем Победы Общество

Пенза, 7 мая 2018. PenzaNews. Заместитель начальника управления МВД России по Пензенской области — начальник полиции Вадим Ковтун навестил в преддверии Дня Победы ветеранов органов внутренних дел, защищавших страну во время Великой Отечественной войны на фронте и в тылу.

Фото: 58.мвд.рф

Так, он встретился с полковником милиции в отставке Эдуардом Александровым, который был призван в армию в 1939 году, с июля 1941 года по май 1942 года служил в особых органах НКВД частей Красной армии, участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками на Ленинградском и Волховском фронтах, был дважды ранен.

После войны Эдуард Александров занимал должность заместителя начальника областного управления внутренних дел, в 1970 году вышел на пенсию. Отмечен орденом «Красная звезда», медалью «За отвагу» и другими наградами.

Вадим Ковтун поздравил ветерана с наступающим праздником, пожелал ему крепкого здоровья и долголетия, а также поблагодарил за службу и многолетний труд.

Помимо этого, начальник полиции навестил Николая Жилкина, который, несмотря на юный возраст, в годы войны активно трудился в тылу, а после — поступил на службу в милицию.

Вадим Ковтун выразил ему признательность за труд, который приблизил Великую Победу.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, ветераны в свою очередь поделились воспоминаниями и поблагодарили за оказанное им внимание.