В пензенском «Квартале Луи» запустят проект «Наставничество» Общество

Пенза, 8 мая 2018. PenzaNews. Проект «Наставничество», в рамках которого неравнодушные жители Пензы смогут помогать инвалидам и сиротам, будет реализован в пензенском арт-холле «Квартал Луи».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Он будет объединять людей разных специальностей, разных квалификаций — всех, кто готов делиться своими знаниями или просто временем. […] Направлен он будет на то, чтобы помогать детям в детских домах и людям с инвалидностью», — сообщила ИА «PenzaNews» помощник исполнительного директора АНО «Квартал Луи», куратор проекта «Дом Вероники» Елена Болдырева.

Она пояснила, что человек, обладающий особыми навыками, например, умением играть на музыкальных инструментах, получит шанс ими поделиться, а остальные смогут погулять и пообщаться с детьми и взрослыми.

Елена Болдырева уточнила, что проект охватит всю Пензенскую область, поскольку детдома расположены в районах.

Первая встреча участников состоится 14 мая в 18.00.