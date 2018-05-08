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В Пензе встретили ретропоезд «Победа»

14:11 | 08.05.2018 | Общество

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Пенза, 8 мая 2018. PenzaNews. Ретропоезд «Победа» во главе с паровозом «Лебедянка» прибыл на железнодорожный вокзал Пенза-I во вторник, 8 мая.

В Пензе встретили ретропоезд «Победа»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Его встретили сотрудники и ветераны Куйбышевской железной дороги, представители власти и горожане, многие из которых пришли вместе с детьми.

Праздничную атмосферу создал духовой оркестр, исполнивший песни военных лет.

Все желающие смогли сделать запоминающиеся фотографии на память.

«Лебедянка» является единственным на магистрали действующим паровозом и базируется в эксплуатационном локомотивном депо «Пенза». Он используется для участия в праздничных мероприятиях как символ преемственности и связи поколений.

Паровоз ведет специально обученная бригада — машинист, помощник машиниста и кочегар.

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