В Пензе специалистам районных ветстанций вручены ключи от новых машин Общество

Пенза, 8 мая 2018. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков вручил ключи от новых автомобилей специалистам районных ветеринарных станций.

Фото: Mcx.pnzreg.ru

Церемония состоялась на территории городской ветстанции в Пензе во вторник, 8 мая.

«Мы вручаем эти автомобили с целью обеспечения эффективности работы нашей ветеринарной службы, что сегодня особенно актуально, так как в регионе успешно развивается отрасль животноводства», — отметил Андрей Бурлаков.

По его словам, в области уделяется большое внимание обеспечению био- и экономической безопасности.

«В текущем году на укрепление материально-технической базы ветслужб выделено из областного бюджета 44 млн. рублей», — добавил он.

Как сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза, новые автомобили «Lada Largus» и «Lada Granta» получили 10 районных ветеринарных станций по борьбе с болезнями животных. Они приобретены в рамках подпрограммы развития ветеринарной службы Пензенской области.