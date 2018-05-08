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В Пензе состоялось торжественное собрание в честь Дня Победы

17:46 | 08.05.2018 | Общество

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Пенза, 8 мая 2018. PenzaNews. Торжественное собрание, посвященное 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошло в киноконцертном зале «Пенза» накануне праздника, 8 мая.

В Пензе состоялось торжественное собрание в честь Дня Победы

Фото: Penza-gorod.ru

Перед его началом состоялся марш-парад курсантов Пензенского артиллерийского инженерного института. Также на площади была размещена выставка оружия и техники, организованная ПАИИ.

В ходе официальной части знаменные группы внесли на сцену государственный флаг России, знамя 354-й стрелковой Калинковичской ордена Ленина, Красного знамени и Суворова II степени дивизии, а также Знамя Победы.

Почетными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. В их адрес прозвучали слова благодарности.

Также для них был подготовлен концерт, в ходе которого свои творческие номера представили в том числе дети.

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