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В Пензе прошло шествие «Бессмертного полка»

11:29 | 09.05.2018 | Общество

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Пенза, 9 мая 2018. PenzaNews. Представители всех возрастов — дети, молодежь, взрослые и пожилые люди — присоединились к акции «Бессмертный полк», состоявшейся в Пензе в рамках торжеств в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в среду, 9 мая.

В Пензе прошло шествие «Бессмертного полка»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

С раннего утра они стали собираться на улице Коммунистической — неподалеку от сквера «Пионерский» — с портретами своих родных и близких, внесших вклад в Великую Победу. Некоторые ждали начала шествия в тени деревьев.

Большинство транспарантов было выполнено в единой стилистике акции, получившей за последние годы статус международной.

Во главе шествия расположились кадеты с 200-метровой копией Знамени Победы. Также в начале колонны двигался автомобиль «УАЗ» с открытым верхом, из которого пензенцев приветствовали четверо ветеранов. Полотно с надписью «Бессмертный полк» несли представители всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия».

После благодарственного молебна в храме Архангела Михаила к акции присоединились первые лица Пензы и области. В их числе — губернатор Иван Белозерцев, мэр Виктор Кувайцев и глава города Валерий Савельев. Они заняли места в самом сердце колонны.

Шествие проходило по маршруту, уже ставшему традиционным: начав путь с улицы Коммунистической, участники проследовали мимо монумента воинской и трудовой славы пензенцев, затем — по проспекту Победы до магазина «Василек», после чего прошли обратно и распределились вокруг главной площадки мероприятия.

Зрители, стоявшие рядом с монументом, приветствовали «Бессмертный полк» аплодисментами и криками «Ура!»

Когда голова колонны приблизилась к монументу, стилизованный «УАЗ» подвез ветеранов непосредственно к партеру, где были подготовлены места для участников Великой Отечественной войны.

На всем протяжении шествия на проспекте Победы звучали стихи и песни на военную тематику, а дикторы рассказывали об идее акции «Бессмертный полк».

Большие экраны, на которых в прошлом году транслировалось происходящее, на этот раз установлены не были.

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