В Пензе отметили 73-ю годовщину Великой Победы Общество

Пенза, 9 мая 2018. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялось у монумента воинской и трудовой славы пензенцев в среду, 9 мая.

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После благодарственного молебна в храме Архангела Михаила и шествия «Бессмертного полка» дети с черными и оранжевыми шарами, символизирующими дым и пламя, распределились по всем лучам звезды, форму которой имеет площадка у памятника, и исполнили танцевальную композицию.

Затем прозвучала запись сообщения о победе над фашистами, которое в мае 1945 года услышали советские граждане. На площадь были вынесены флаги с названиями фронтов и копия Знамени Победы площадью 200 кв. метров.

В продолжение торжественного мероприятия хор девочек в пионерских галстуках и пилотках исполнил песню «Детство — это я и ты».

При этом лучше всего концертный номер было видно чиновникам, а ветераны, рассаженные по бокам площадки, оказались почти полностью отрезаны от действа строем военных и оркестром.

Напротив монумента разместились работники пензенских предприятий, представители политических партий, в том числе «Единой России» и КПРФ, а также активисты общественных организаций и движений. Участники «Бессмертного полка», шедшие в хвосте колонны, к началу официальной части не успели.

Первым к собравшимся обратился губернатор Иван Белозерцев, который отметил, что пензенцы на всех фронтах были образцом мужества и героизма.

«Сегодня каждый из нас, вспоминая близких, прошедших через горнило войны, хочет быть достоин их памяти», — сказал глава региона.

Также жителей и гостей города поздравил ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге Владимир Керханаджев.

Он пожелал представителям молодого поколения бережно хранить память о событиях военного времени и тех, кто ценой своей жизни защитил Родину от немецко-фашистских захватчиков.

После этого состоялся парад.

Перед ветеранами и участниками мероприятия строем прошли курсанты пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, среди которых были и представители нескольких иностранных государств.

Пензенцы почтили память земляков, не вернувшихся с полей сражений, минутой молчания. Также в их честь прозвучали артиллерийские залпы.

В завершение мероприятия состоялась церемония возложения венков и цветов к вечному огню.

Некоторые жители лично поздравили пришедших на торжество ветеранов. Они поблагодарили их за мирное небо над головой, подарили цветы и пожелали крепкого здоровья.