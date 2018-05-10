Неравнодушные жители Пензы благоустроят родник у Солдатского озера

Пенза, 10 мая 2018. PenzaNews. Акция по благоустройству родника, расположенного у Солдатского озера на Западной поляне в Пензе, состоится по инициативе сообществ GreenShift и «Здравополис» в предстоящее воскресенье, 13 мая.
Кроме того, важной задачей является раздельный сбор мусора, после чего пластик, стекло и металл будут направлены на переработку.
«Цель нашей акции не просто убрать мусор и разойтись по домам. Мы хотим кардинально обновить родник, сделать его комфортным и приятным для отдыха и оздоровления. Надеемся, новые мостики, лестница и восстановленная купель прослужат жителям города несколько лет», — пояснил один из организаторов акции Артем Данин.
По последним данным, на приглашение принять участие в благоустройстве территории вблизи родника откликнулись более 50 человек.
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