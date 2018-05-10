EN
15:28:20 Четверг, 10 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Неравнодушные жители Пензы благоустроят родник у Солдатского озера

10:48 | 10.05.2018 | Общество

Печать

Пенза, 10 мая 2018. PenzaNews. Акция по благоустройству родника, расположенного у Солдатского озера на Западной поляне в Пензе, состоится по инициативе сообществ GreenShift и «Здравополис» в предстоящее воскресенье, 13 мая.

Неравнодушные жители Пензы благоустроят родник у Солдатского озера

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Принять участие в ней приглашаются все желающие. Предварительно предлагается зарегистрироваться на странице события в социальной сети «ВКонтакте».

Встреча на месте запланирована на 9.30. Ожидается, что работы продлятся до 20.00.

В планах организаторов акции — строительство нового моста на месте старого, восстановление купели и обустройство площадки для отдыха.

Читайте также

В Пензе после субботника на Солдатском озере вывезли 80 мешков мусора

Кроме того, важной задачей является раздельный сбор мусора, после чего пластик, стекло и металл будут направлены на переработку.

«Цель нашей акции не просто убрать мусор и разойтись по домам. Мы хотим кардинально обновить родник, сделать его комфортным и приятным для отдыха и оздоровления. Надеемся, новые мостики, лестница и восстановленная купель прослужат жителям города несколько лет», — пояснил один из организаторов акции Артем Данин.

По последним данным, на приглашение принять участие в благоустройстве территории вблизи родника откликнулись более 50 человек.

Загрузка...
Читайте также
Под Пензой пытались передать телефоны осужденному в пачках из-под стирального порошка В Пензе запустят горячую линию по профилактике гипертонии
В Пензе открыто первое в регионе отделение почты с зоной самообслуживания В Белинском ночью из кафе украли деньги, хранившиеся в шкатулке
Под Пензой вступил в силу приговор по делу о распространении порнографии В Пензе выясняют причины смерти мужчины, найденного мертвым в квартире в День Победы
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама