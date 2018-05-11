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В Пензенской области стартует профилактическое мероприятие «Внимание – дети!»

08:06 | 11.05.2018 | Общество

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Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями министерства образования Пензенской области проведут профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» в преддверии летних каникул с 15 мая по 3 июня.

В Пензенской области стартует профилактическое мероприятие «Внимание – дети!»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«За четыре месяца 2018 года на территории области с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет зарегистрировано 42 ДТП, в которых один ребенок погиб и 44 получили травмы различной степени тяжести. В частности, в 25 ДТП получили ранения 28 несовершеннолетних пассажиров. С участием детей-пешеходов зарегистрировано 16 происшествий, в результате которых один ребенок погиб и 15 травмированы. По вине детей произошло пять аварий», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что в рамках профилактического мероприятия состоятся тематические беседы с родителями и учащимися, а также викторины, конкурсы и соревнования, призванные помочь избежать трагических ДТП.

«Сотрудниками Госавтоинспекции организованы проверки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и технических средств организации движения в местах расположения школ и учреждений дошкольного и дополнительного образования, а также маршрутов следования обучающихся. Проводятся проверки автобусов, используемых для перевозки школьников. С руководителями, должностными лицами и водителями школ и автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозки детей, проводятся разъяснительные беседы по обеспечению безопасности дорожного движения», — добавили в Госавтоинспекции.

В отделе пропаганды уточнили, что будет усилен контроль за соблюдением водителями требований ПДД вблизи школ и на пешеходных переходах.

«Госавтоинспекция напоминает, что в первую очередь о безопасности детей должны позаботиться родители. Регулярно напоминайте ребенку об основных правилах, личным примером показывайте, как нужно вести себя на улице. Чем больше внимания вы уделяете формированию у него навыка безопасного поведения на дороге, тем меньше вероятность того, что он попадет в ДТП», — добавили в ведомстве.

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