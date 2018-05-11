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В Пензе у дороги-дублера вырубают деревья вблизи линии электропередачи

11:49 | 11.05.2018 | Общество

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Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Работы по расширению просеки в охранной зоне воздушной линии электропередачи начаты в районе дублера улицы Окружной в Пензе.

В Пензе у дороги-дублера вырубают деревья вблизи линии электропередачи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На некоторых участках спиленные деревья уже убрали, на других это еще только предстоит сделать.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго», которому принадлежит ВЛ 110 кВ «Изумрудная — Новозападная», расширение просеки организовано в рамках инвестиционной программы.

«Вырубка древесно-кустарниковой растительности проводится на ширину 20 метров по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении», — пояснили в компании.

В пресс-службе добавили, что городские власти уведомлены о плановых работах.

«Расчистка трасс и расширение охранных зон воздушных линий электропередачи — один из этапов подготовки электросетевого хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода. Успешное выполнение всех запланированных работ — залог надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей», — отметили в «Пензаэнерго».

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