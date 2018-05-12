В бессоновском ТЦ «Покров» устранены нарушения требований пожарной безопасности Общество

Пенза, 12 мая 2018. PenzaNews. Выявленные ранее нарушения требований пожарной безопасности устранены в торговом центре «Покров» на улице Центральной в Бессоновке Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«Ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале площадью около 100 кв. метров на первом этаже, где продают одежду, составляла менее 1,4 метра, а запасные выходы со второго этажа здания были загромождены хозяйственным инвентарем, упаковочной тарой и прочими предметами», — пояснили в ведомстве.

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В пресс-службе добавили, что на объекте отсутствовала документация на систему противопожарной защиты, не было планов эвакуации, а ответственные работники организации не были обучены по программе пожарно-технического минимума.

«В связи с выявленными нарушениями по постановлению прокурора собственник здания – индивидуальный предприниматель Светлана Еремцова привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», она оштрафована на 20 тыс. рублей. Виновное лицо, ответственное за пожарную безопасность в торговом центре, привлечено к дисциплинарной ответственности», — пояснили в надзорном ведомстве.