В Пензе на 20 объектах с массовым пребыванием людей выявлены грубейшие нарушения — МЧС Общество

Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Грубейшие нарушения требований пожарной безопасности, представляющие угрозу жизни, выявлены на 20 объектах с массовым пребыванием людей в Пензе в результате проверок, проведенных после трагедии в Кемерово. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

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«Рембыттехника», ТЦ «Суворовский», ТЦ «Пассаж», ТЦ «ЦУМ», ТЦ «Высшая лига», ТЦ «Гостиный двор», ТЦ «Окружной», ТЦ «Мой», «Триумф», «Урицкий», ТЦ «Олимп», ТЦ «Проспект», ТЦ «Берлин», кинотеатр «Современник», ТЦ «Космос-Сити», ТЦ «Онежский», ТЦ «Север», ТЦ «КаГаУ», «iMall», рынок «Шуист», — уточнил он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 9 апреля.

По словам Сергея Козлова, еще 34 объекта, где допущены грубые нарушения, расположены в районах области.

«Это Кузнецк — 10 объектов […]: ТЦ «Гулливер», ТЦ «Галина», ТЦ «Союз-Пассаж», ТЦ «Пассаж», крытый рынок, ТЦ «Кузнецкий», ТЦ «Олимп», ТЦ «Мираж», ТЦ «Панорама», ТЦ «Экватор». Город Каменка — три объекта: ТЦ «Орбита», ТЦ «Караван-Сервис», бассейн «Олимп». Рабочий поселок Мокшан — два объекта: ТЦ «Центральный» и торговый дом «Центральный». Беково — три объекта: ТЦ «Мой дом», магазин «Одежда и обувь», магазин «Уровень», — сказал глава управления.

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Он отметил, что также грубейшие нарушения выявлены в бессоновском торговом центре «Покров», пачелмских ТЦ «Березка» и «Моя семья», башмаковском «Маяке» и земетчинском «Альянсе».

Сергей Козлов сообщил, что в 133 объектах, которые проверили сотрудники МЧС и прокуратуры, выявлено более 970 нарушений — их не зафиксировано только в бассейне «Дельфин» в Лунино и детском саду «Родничок» в Мокшане.

«Основные нарушения требований пожарной безопасности в ходе проверок — это неисправность или отсутствие систем пожарной автоматики, автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем противодымной защиты, автоматического пожаротушения, необученность персонала действиям в случае возникновения пожара, неисправное состояние внутреннего противопожарного водопровода, неукомплектованность первичными средствами пожаротушения», — уточнил он.