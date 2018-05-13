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Два жилых дома на набережной в центре Пензы изымут для муниципальных нужд

09:19 | 13.05.2018 | Общество

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Пенза, 13 мая 2018. PenzaNews. Два деревянных жилых дома — №91 и №93 на улице Урицкого в Пензе — будут изъяты у владельцев для муниципальных нужд в целях реконструкции ливневой канализации в районе набережной реки Суры.

Два жилых дома на набережной в центре Пензы изымут для муниципальных нужд

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующее постановление №770, которое мэр Виктор Кувайцев подписал 7 мая, опубликовано в выпуске №11 муниципальной газеты «Пенза».

Помимо этого, на участке от мечети до улицы Славы постановлено изъять четыре земельных участка по адресам: улица Урицкого, 91 и 93; улица Бакунина, 3А; улицы Бакунина/Урицкого, 5/101. Также к городу перейдут нежилое здание и три нежилых помещения по последнему адресу.

Кроме того, в числе изымаемых объектов значатся проходная и площадка на улице Бакунина, 3А.

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Управлению муниципального имущества администрации Пензы поручено в течение 10 дней с даты принятия постановления направить в Росреестр и собственникам копию решения об изъятии недвижимости; при необходимости выступить заказчиком кадастровых работ по уточнению границ земельных участков; осуществить мероприятия по определению размера возмещения, которое получат владельцы; а также подготовить соответствующие соглашения.

Решение об изъятии действует в течение трех лет со дня его принятия.

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