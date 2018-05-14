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На 78-м году жизни скончалась почетный гражданин Пензы Валентина Савина

10:04 | 14.05.2018 | Общество

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Пенза, 14 мая 2018. PenzaNews. Почетный гражданин Пензы Валентина Савина, проработавшая учителем начальных классов более 40 лет, скончалась на 78-м году жизни в минувшее воскресенье, 13 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

На 78-м году жизни скончалась почетный гражданин Пензы Валентина Савина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В мэрии выразили соболезнования родным и близким покойной.

«Мы разделяем горечь и боль невосполнимой утраты близких Валентины Алексеевны. Светлая память о ней навсегда сохранится в истории нашего города», — говорится в тексте некролога.

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Савина Валентина Алексеевна родилась в селе Еланка Лунинского района Пензенской области в 1941 году.

После окончания пензенского педагогического училища работала учителем начальных классов в школе №10.

С 1968 года — учитель начальных классов, воспитатель в средней школе №51.

Вышла на пенсию в возрасте 68 лет.

Заслуженный учитель школы РСФСР (1986), почетный гражданин города Пензы (1988), заслуженный работник образования Пензенской области (2016).

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