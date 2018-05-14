Средняя зарплата в Пензенской области в I квартале составила чуть более 25 тыс. рублей Общество

Пенза, 14 мая 2018. PenzaNews. Среднемесячная начисленная зарплата работников по полному кругу организаций составила в Пензенской области по итогам I квартала 2018 года 25 тыс. 42 рубля, что на 9,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов.

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«Самая высокая заработная плата наблюдается в организациях, осуществляющих финансовую и страховую деятельность — 34 тыс. 470 рублей, а самая низкая — в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания — 13 тыс. 635 рублей», — уточнил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 14 мая.

По его словам, наиболее высокие темпы роста зарплат наблюдались в строительстве — 111%.

«Дифференциация среднемесячной зарплаты работающих в крупных и средних организациях наблюдается среди городов и районов Пензенской области. В I квартале 2018 года разрыв между уровнем заработной платы достигал 1,7 раза», — отметил Максим Уханов.

Он добавил, что в Пензе средняя зарплата превышает 31 тыс. рублей, в Башмаковском, Нижнеломовском и Бессоновском районах — 28 тыс. рублей, а наиболее низкий уровень отмечается в Малосердобинском районе — 19,7 тыс. рублей.

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Руководитель Пензастата сообщил также, что номинальные денежные доходы населения в Пензенской области в I квартале составили 78,5 млрд. рублей, что составляет 99,8% к прошлогоднему уровню.

Максим Уханов отметил, что денежные расходы населения уменьшились на 4,7% — до 77,1 млрд. рублей.

По его словам, среднедушевые денежные доходы увеличились на 0,5% — до 19 тыс. 646 рублей, расходы уменьшились на 4% — до 19 тыс. 293 рублей.

«Стоимость минимального набора продуктов питания в марте 2018 года по Пензенской области составила 3 тыс. 319 рублей в расчете на месяц. По стоимости набора Пензенская область находится на третьем месте в Приволжском федеральном округе и на седьмом в Российской Федерации», — уточнил он.