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Поступило два предложения об установке детских площадок в парке «Олимпийский» — Фейгина

09:11 | 15.05.2018 | Общество

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Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Два предложения об установке детских площадок в парке культуры и отдыха «Олимпийский» в Пензе, где после демонтажа «Каравеллы» практически не осталось игровых элементов, поступило от заинтересованных лиц. Об этом сообщила начальник городского управления культуры Вера Фейгина.

Поступило два предложения об установке детских площадок в парке «Олимпийский» — Фейгина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Какая-то территория будет бесплатной, а какая-то — платной», — пояснила она в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по образованию, здравоохранению, науке, культуре и социальным вопросам.

Начальник управления культуры Пензы отметила, что в 2005 году, когда она заступила на эту должность, парк «Олимпийский» был самым запущенным в городе.

«Учитывая скромность бюджета, мы начали потихоньку приводить его в порядок. Каждый год там что-то делаем. Расчищены заросли, заменено асфальтовое покрытие, сделали освещение», — сказала Вера Фейгина.

В свою очередь председатель комиссии Михаил Шленчик выразил готовность обратиться к руководителям предприятий с просьбой о выделении части необходимых средств, а оставшуюся сумму, по его словам, можно будет заложить в бюджет последующих годов, сообщает пресс-служба гордумы.

Детская многофункциональная площадка «Каравелла» была открыта в парке культуры и отдыха «Олимпийский» в Пензе в ноябре 2008 года. Она построена по совместному проекту администрации города и фонда «Обнаженные сердца», основателем которого является известная топ-модель Наталья Водянова.

Организация выделила на возведение объекта 7 млн. рублей, а еще 1,5 млн. рублей было направлено из городского бюджета.

После истечения срока эксплуатации в марте площадка была разобрана. Демонтированные элементы, сохранившиеся в хорошем состоянии, планируется поставить на баланс муниципалитета, а затем вернуть на свое место в парке.

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