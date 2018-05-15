В Пензе иностранные студенты будут сотрудничать с молодежными организациями Общество

Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Ассоциация иностранных студентов Пензенской области заключила три соглашения о сотрудничестве с представителями молодежных организаций региона.

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Одно из них подписано с реготделением «Российских студенческих отрядов», второе — с молодежным парламентом при Законодательном собрании, а третье — с организацией «Союз молодежи Пензенской области».

В них закреплено обоюдное стремление сторон развивать деловые связи и обмениваться опытом проектной деятельности.

Подписи под документами поставили Адель Макбол, Артем Колобов, Андрей Сушков и Сергей Зиновьев. Церемония подписания состоялась в рамках регионального молодежного образовательного форума «Сурские ласточки», который 15 мая начал свою работу на базе санатория «Березовая роща», расположенном в 25 км от Пензы.