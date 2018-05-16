Прожиточный минимум в Пензенской области установлен в размере 8 тыс. 754 рублей Общество

Пенза, 16 мая 2018. PenzaNews. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в Пензенской области за I квартал 2018 года установлена в размере 8 тыс. 754 рублей, что на 428 рублей больше, чем за IV квартал 2017 года.

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По отдельным социально-демографическим группам утверждены следующие значения величины прожиточного минимума: для трудоспособного населения — 9 тыс. 414 рублей (было 8 тыс. 961 рубль), для пенсионеров — 7 тыс. 201 рубль (было 6 тыс. 876 рублей), для детей — 9 тыс. 313 рублей (8 тыс. 615 рублей).

Стоимость потребительской корзины в Пензенской области за I квартал в среднем на душу населения определена в размере 8 тыс. 183 рублей. Ранее она была меньше — 7 тыс. 766 рублей.

В том числе на продукты питания предусмотрено 3 тыс. 970 рублей, на непродовольственные товары — 2 тыс. 98 рублей, на услуги — 2 тыс. 115 рублей, на расходы по обязательным платежам и сборам — 571 рубль.