Пензенцам предложили 18 мая поехать на работу на велосипеде Общество

Пенза, 16 мая 2018. PenzaNews. Жителям Пензы предлагается присоединиться к всероссийской акции «На работу на велосипеде», которая состоится в предстоящую пятницу, 18 мая.

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Ее участники могут выразить свою солидарность с инициаторами проекта, присоединившись к организованному заезду. В составе колонны проедут те, кому близка идея данной акции.

Они стартуют в 7.30 от стелы «Олимпийские кольца» и проследуют до здания администрации Пензы.

Маршрут будет пролегать по улицам Ленинградской, Попова, Пацаева, Захарова, Ставского и Пушкина. Финальная точка — площадь Маршала Жукова.

Акция «На работу на велосипеде» проводится в России три раза в год. Она призвана показать преимущества использования данного вида транспорта.

Для мотивации новичков организаторы совместно с партнерами предоставляют участникам различные бонусы, угощения и сувениры.