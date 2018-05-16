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Пензенская область заняла 64 место в рейтинге регионов по доступности покупки автомобилей

18:18 | 16.05.2018 | Общество

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Пенза, 16 мая 2018. PenzaNews. Пензенская область заняла 64 строчку в рейтинге регионов России по доступности покупки автомобилей, который составлен экспертами агентства «РИА Рейтинг» за 2017 год.

Пензенская область заняла 64 место в рейтинге регионов по доступности покупки автомобилей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

При его подготовке были использованы данные Росстата, страховых и автомобильных компаний.

Согласно представленным сведениям, доля семей, которые могут себе позволить купить в кредит и содержать недорогую новую машину стоимостью 490 тыс. рублей, составляет в Пензенской области 12,4%.

Безоговорочным лидером по этому показателю стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Он оказался единственным регионом страны, где более половины семей — 51,7% — могут совершить такую покупку без особых проблем.

Еще в девяти субъектах РФ купить в кредит и обслуживать недорогой автомобиль могут более трети семей. Это Ханты-Мансийский автономный округ – Югра — 46,9%, Чукотский автономный округ — 46,3%, Сахалинская область — 43,2%, Ненецкий автономный округ — 43,1%, Москва — 42,4%, Магаданская область — 41,4%, Санкт-Петербург — 39%, Камчатский край — 37,1% и Мурманская область — 34%.

Доля семей, которые могут себе позволить купить в кредит и обслуживать средний по стоимости новый автомобиль за 1,2 млн. рублей, составляет в Пензенской области лишь 2,5%.

Самая высокая она в Ямало-Ненецком автономном округе — 27,6%. За ним следуют Чукотский автономный округ — 26,3%, а также Ненецкий — 22%.

Третьим показателем, повлиявшим на результаты рейтинга, стала доля семей, которые могут в кредит купить автомобиль премиум-класса за 5 млн. рублей. В Пензенской области таких насчитывается лишь 0,3%.

Лидируют по этому показателю Чукотский автономный округ — 5%, Сахалинская область — 4,6% и Москва — 4,5%.

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Как отмечается в пояснительной записке к рейтингу, в качестве индикатора доступности выступила доля семей, которые имеют возможность осуществлять ежемесячный платеж при приобретении нового автомобиля в кредит, а также тратить деньги на полноценное содержание машины.

Помимо кредита, учитывались и другие расходы — КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и так далее.

Предполагалось, что семья тратит на автомобиль 50% своих ежемесячных денежных доходов от трудовой деятельности, скорректированных на прожиточный минимум в данном регионе. Учитывались семьи, где хотя бы один член семьи имеет работу.

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