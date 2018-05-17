В Пензе состоится концерт в поддержку детского православного приюта «Серафим» Общество

Пенза, 17 мая 2018. PenzaNews. Благотворительный концерт «Дари детям радость», организованный в поддержку детского православного приюта «Серафим», пройдет в рамках торжеств по случаю 355-летия Пензы в областной филармонии в понедельник, 11 июня.

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Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, стоимость билетов составит от 200 до 1 тыс. 200 рублей.

Инициатором мероприятия выступил благотворительный фонд имени святой Аллы.

В ходе вечера на сцену выйдут исполнительный директор данной некоммерческой организации Алла Тархова, актер пензенского областного драматического театра Павел Тачков, ансамбли «Старгород» и «Миряне», епархиальный камерный хор «Спас», губернаторская симфоническая капелла под руководством Владимира Каширского, эстрадно-джазовый оркестр под управлением Семена Гольцмана, участники телепроекта «Лучше всех» и другие.

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Концерт начнется в 18.30.

Детский православный приют «Серафим» начал свою работу в Пензе в 2017 году. В январе 2018-го он переехал с улицы Максима Горького на улицу Захарова, 6, и теперь располагается на территории Успенского кафедрального собора.

Приют представляет собой пансион для детей, попавших с ложную жизненную ситуацию. Им предоставляются условия для комфортного проживания в семейной атмосфере, обеспечивается социальная адаптация. При этом дети воспитываются в православных традициях.