В Пензенской области сохраняется тенденция к росту заболеваемости ВИЧ-инфекцией Общество

Пенза, 17 мая 2018. PenzaNews. Тенденция к умеренно выраженному росту заболеваемости ВИЧ-инфекцией наблюдается в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, характеризуя ситуацию за I квартал 2018 года.

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«Среди постоянного населения Пензенской области выявлено 99 новых случаев ВИЧ-инфекции. Показатель составил 7,4 на 100 тыс. населения, что на 4,2% выше аналогичного периода 2017 года. Среди всех контингентов населения за указанный период времени зарегистрировано 124 случая ВИЧ-инфекции», — уточнили в ведомстве.

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В Роспотребнадзоре отметили, что наибольшие показатели впервые выявленной заболеваемости зарегистрированы в Малосердобинском районе — 22,5 на 100 тыс. жителей, Кузнецком — 16,1, Тамалинском — 13,8, Пензенском — 13,6, Пачелмском — 13,4, а также Бессоновском — 12,3.

«В Пензе показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией составил 11,1 на 100 тыс. жителей. В структуре учтенных за весь период наблюдения в области ВИЧ-инфицированных жители города составили 42,8%», — сказали в пресс-службе.

В управлении добавили также, что по показателям распространенности ВИЧ-инфекции лидируют: Кузнецк с показателем 858,5 на 100 тыс. населения, Кузнецкий район — 463, Заречный — 464,7, Пенза — 361,3, Иссинский, Лунинский, Пензенский, Малосердобинский и Сердобский районы — 250,7–371,4.