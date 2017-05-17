Газон после фестиваля «Jazz May» в Пензе передадут «Дому Вероники» Общество

Пенза, 17 мая 2017. PenzaNews. Натуральный газон, который начали укладывать на Юбилейной площади в Пензе в среду, 17 мая, для VII международного фестиваля джазовой музыки «Jazz May Penza», после мероприятия будет передан в пользование центра сопровождаемого проживания и трудоустройства молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники». Об этом сообщил продюсер мероприятия Олег Рубцов.

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«В этом году, как известно, в Пензе открывается реабилитационный центр «Дом Вероники» в июне. И конкретно этот газон по окончании фестиваля «уедет» на территорию «Дома Вероники», — сказал он в ходе пресс-конференции на Юбилейной площади, где будет проходить фестиваль, которая состоялась в среду 17 мая.

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По словам Олега Рубцова, у фестиваля и автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» сложились добрые партнерские отношения.

«В прошлом году ребята из «Квартала Луи» работали на площадке в качестве волонтеров и рассказывали о своем центре. В этом году они тоже на площадке будут представлены», — пояснил продюсер фестиваля «Jazz May Penza».

Он уточнил, что площадь газона составит 400 кв. метров.

«Ростелеком» оплатил стоимость газона. Сам газон стоит 50 тыс. рублей. Доставка — за наш счет, обошлась в ту же сумму. С укладкой нам помогает МУП «Зеленое хозяйство». Кладут они его бесплатно», — добавил Олег Рубцов.