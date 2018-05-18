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Ограничители проезда на улице Московской в Пензе оформят в виде футбольных мячей

11:20 | 18.05.2018 | Общество

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Пенза, 18 мая 2018. PenzaNews. Директор МКУ «Рекламная служба города Пензы» Константин Кузнецов и руководитель рекламного агентства «Белая ворона» Александр Галкин представили мэру Виктору Кувайцеву вариант оформления защитных конструкций в виде шаров, установленных на улице Московской с целью предотвращения проезда транспорта.

Ограничители проезда на улице Московской в Пензе оформят в виде футбольных мячей

Фото: Penza-gorod.ru

На данные ограничители предлагается надеть чехлы из кожезаменителя, которые послужат тематическим украшением пешеходной улицы в центре Пензы в дни проведения чемпионата мира по футболу.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, мэру рабочий вариант чехлов понравился и он поручил приступить к их изготовлению.

В начале 2018 года на улице Московской в Пензе — в той ее части, которая является пешеходной — в рамках антитеррористических мероприятий были установлены бетонные блоки, внешний вид которых вызвал недовольство горожан.

Препятствия для бесконтрольного проезда всех видов транспорта появились, в частности, со стороны улицы Бакунина в районе драмтеатра имени А.В. Луначарского; там, где улица Московская граничит с площадью имени В.И. Ленина; а также возле торгового центра «Арбат» со стороны улицы Максима Горького.

Вскоре эти конструкции заменили на шары из стеклофибробетона.

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