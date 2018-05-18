«Саратовские авиалинии» не полетят из Пензы на юг Общество

Пенза, 18 мая 2018. PenzaNews. Авиакомпания «Саратовские авиалинии», которая, несмотря на возникшие после крушения Ан-148 проблемы, намеревалась выполнять рейсы из Пензы на юг — в Симферополь, Сочи и Анапу, объявила об остановке деятельности предприятия с 31 мая и вынужденном увольнении сотрудников с 18 июля.

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«17 мая 2018 года в адрес АО «Саратовские авиалинии» поступило письмо от начальника управления регулирования перевозок Росавиации [Андрея] Круглова о приостановке продаж авиабилетов с 30 мая текущего года. Авиакомпания расценивает данный документ как введение ограничений сертификата эксплуатанта с 31 мая», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой «Саратовских авиалиний».

В нем добавляется, что тем самым ведомство «фактически обрекает одно из старейших авиапредприятий России на гибель».

В администрации аэропорта Пензы призвали пассажиров, купивших билеты на рейсы «Саратовских авиалиний», обращаться по поводу их возврата в кассы по месту приобретения.

«Для полетов в южные направления рекомендуем воспользоваться рейсами «Ижавиа» или трансферными перелетами авиакомпаний S7 Airlines и «РусЛайн» через Внуково или Домодедово», — сказали в учреждении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», предполагалось, что «Саратовские авиалинии» начнут летать из Пензы в Симферополь с 21 мая, в Сочи — с 3 июня, а в Анапу — с 9-го числа.

Деятельность авиакомпании оказалась в центре пристального внимания контролирующих органов после трагедии в Подмосковье, где 11 февраля 2018 года в результате крушения самолета Ан-148 погиб 71 человек.