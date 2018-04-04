«Саратовские авиалинии» намерены выполнить рейсы из Пензы на юг — Юрий Осколков Общество

Пенза, 4 апреля 2018. PenzaNews. Авиакомпания «Саратовские авиалинии» намерена выполнить предусмотренные расписанием рейсы из Пензы на юг — в Симферополь, Сочи и Анапу, об их отмене речи не идет. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что Росавиация предложила авиаперевозчику добровольно прекратить работу.

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«Да, у «Саратовских авиалиний» есть проблемы, связанные с отзывом свидетельства эксплуатанта. […] Чтобы его продлить, они принимают все меры, чтобы соответствовать критериям по безопасности полетов. [...] Никакой отмены по южному направлению нет. Они планируют летний период отработать из Пензы на [самолетах] Embraer E-195», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что компания «Ижавиа», которая также намерена выполнять полеты из Пензы на юг, не поднимала стоимость билетов.

«Цена билета зависит от даты, от количества уже проданных мест. [...] Может быть, на какой-то день дешевые билеты, я имею в виду в районе 2–3 тыс. рублей, проданы, а билеты по 6–8 тыс. остались. Надо конкретно смотреть, по какому дню интересует. В целом отвечаю: никакого изменения ценовой политики, ажиотажа и, так сказать, выгоды на чужом горе никто не делает», — сказал директор пензенского аэропорта.

На официальном сайте «Саратовских авиалиний» какая-либо информация относительно письма Росавиации, о котором пишут федеральные СМИ, отсутствует.

Вместе с тем, как сообщает « Коммерсантъ », на этой неделе перевозчик планирует подать в приволжское межрегиональное территориальное управление Росавиации дополнения к отчету об устранении замечаний по итогам внеплановой проверки и заявку на снятие ограничения действия сертификата эксплуатанта. Оно было введено после крушения самолета Ан-148, произошедшего в Подмосковье 11 февраля 2018 года, в результате которого погиб 71 человек.

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До 27 апреля компания должна устранить замечания. В противном случае ей грозит приостановка деятельности или аннулирование сертификата.

Согласно расписанию на сайте аэропорта Пензы, полеты в южном направлении в 2018 году намерены осуществлять две авиакомпании.

«Саратовские авиалинии» начнут летать в Симферополь с 21 мая, в Сочи — с 3 июня, а в Анапу — с 9-го числа. При этом предполагается использовать воздушные суда Embraer E-90.

«Ижавиа» начнет полеты в Симферополь с 12 июня, в Сочи — с 14-го. Они будут осуществляться на самолетах Як-42.