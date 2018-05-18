В Пензе решили провести чемпионат по футболу среди обманутых дольщиков Общество

Пенза, 18 мая 2018. PenzaNews. Пензенские дольщики, которые в конце 2017 года объединились в «Бездомный полк», решили провести в преддверии мундиаля неформальный чемпионат по футболу среди тех, кто вложил деньги в жилье, но до сих пор так и не получил обещанных квартир.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» заместитель главного редактора газеты «Улица Московская» Евгений Малышев, выполняющий функции пресс-секретаря «Бездомного полка», ранее рассматривалось несколько вариантов привлечения внимания к проблеме долгостроев, один из которых — проведение одиночных пикетов вблизи или непосредственно внутри стадионов в городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

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По его словам, предпринятая группой дольщиков из Пензы 16 мая попытка пройти с плакатами на территорию стадиона «Мордовия-Арена» в Саранске, где состоялся тестовый матч, встретила сопротивление со стороны сотрудников правоохранительных органов, в связи с чем удалось провести лишь серию одиночных пикетов около спортивного сооружения.

Евгений Малышев отметил, что другим вариантом привлечения внимания к непростой ситуации с недостроенными домами в Пензе стала инициатива проведения собственного чемпионата по футболу среди дольщиков, который в итоге может стать всероссийским.

«Тестовый матч пройдет на стадионе «Восток» в воскресенье, 20 мая, с 17.00 до 19.00. Сборная дольщиков «Пензастроя» сыграет со сборной клиентов компании «Декор-Трейд». Вход свободный. Приглашаем болельщиков, иностранных туристов и журналистов», — сказал собеседник агентства.