Пензенские дольщики записали видеообращение к Владимиру Путину Общество

Пенза, 18 мая 2018. PenzaNews. Обманутые дольщики компании «Пензастрой», которые приобрели квартиры в ЖК «Тернопольский», но так и не получили от них ключи, записали коллективное видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой достроить проблемные дома.

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По словам людей, они должны были въехать в новое жилье еще в 2016 году, но сроки сдачи неоднократно переносились: в ноябре 2017-го строительство окончательно остановилось, а «Пензастрой», который считался надежным и проверенным застройщиком, сейчас находится в стадии банкротства.

Постоянные обращения в органы власти, по мнению оставшихся без квартир граждан, заканчиваются ничем — оттуда приходят лишь отписки.

«Правительство Пензенской области не занимается решением нашей проблемы. Нашему ЖК «Тернопольский» застройщик не найден. Дело не сдвинулось с мертвой точки. Никаких конкретных мер и решений по нашему дому не принято. Наши чиновники, кроме выхода из ситуации как создать ЖСК, не видят. Мы платим ипотеки. Мы вложили материнский капитал. Мы снимаем жилье. За свой собственный счет мы не можем достроить свои квартиры», — заявила представительница ЖК «Тернопольский».

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Кроме того, по словам клиентов «Пензастроя», предложение компенсировать малоимущим дольщикам расходы на аренду жилья, которое было высказано полпредом президента России в ПФО Михаилом Бабичем в присутствии губернатора Ивана Белозерцева еще 1 февраля, до сих пор не реализовано.

«Мы доведены до крайней степени отчаяния. Дольщиками «Пензастроя» проведено шесть митингов. Результата нет. Власть нас не видит и не слышит. Мы устали от пустых обещаний», — отметил один из дольщиков.

«Владимир Владимирович! Мы, дольщики ЖК «Тернопольский», убедительно просим Вас, чтобы Вы вмешались в данную ситуацию, чтобы Вы лично взяли под контроль достройку нашего дома и помогли нам в этом вопросе. Мы верим, что Вы нам поможете, что виновные будут наказаны, а наш дом будет достроен», — сказала дольщица.

Завершается видеообращение троекратным лозунгом-призывом «Достройте наши квартиры!», который произносят несколько десятков человек, стоящих с различными плакатами на фоне многоэтажного дома без окон, и запуском в небо черных шаров.