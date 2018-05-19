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Владимир Фомин предупредил родителей пензенских школьников о факторах риска

13:29 | 19.05.2018 | Общество

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Пенза, 19 мая 2018. PenzaNews. И.о. главы следственного управления СКР по региону полковник юстиции Владимир Фомин выступил на общешкольном родительском собрании на тему: «Безопасность детей — забота родителей» в многопрофильной гимназии №13 Пензы.

Владимир Фомин предупредил родителей пензенских школьников о факторах риска. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он отметил, что с июля 2017 года по март 2018 года на территории Пензенской области четверо подростков умерло в результате острого отравления газом, который они намеренно вдыхали.

Владимир Фомин добавил, что в настоящее время распространены случаи употребления и сбыта наркотических средств подростками — в 2018 году возбуждено четыре уголовных дела в отношении лиц, не достигших 18 лет.

Также полковник юстиции обратил внимание на то, что в социальных сетях возросло количество несовершеннолетних участников групп, пропагандирующих насилие, а также совершение действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды.

«В городе Каменке в отношении несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ, по факту распространения им на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» аудиозаписей и графических изображений экстремистской направленности. Приговором суда ему назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ», — отметил и.о. главы следственного управления СКР по региону.

Он отметил, что все большее распространение получают способы совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних с использованием интернета.

Владимир Фомин добавил, что с 2017 по 2018 годы в Пензенской области расследовалось пять уголовных дел данной категории, из которых по двум вынесены обвинительные приговоры, два находятся в производстве, одно передано по территориальности в другой субъект федерации, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

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