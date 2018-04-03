Пензенские врачи забили тревогу после случаев гибели детей, надышавшихся опасными газами Общество

Пенза, 3 апреля 2018. PenzaNews. Врачи встревожены участившимися случаями гибели несовершеннолетних жителей Пензенской области от отравления опасными газами.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Главный внештатный нарколог регионального Минздрава Юрий Уткин отметил, что за последние несколько месяцев их было зафиксировано три — в Кузнецке, Пензе и Колышлее.

Он отметил, что нередко, затевая шалость, дети не представляют, насколько серьезные последствия она может повлечь.

«Это война. Кто-то выступает против наших подростков. И, на наш взгляд, надо бить тревогу», — сказал врач в ходе брифинга, состоявшегося в пензенском доме молодежи во вторник, 3 апреля.

В свою очередь токсиколог больницы №6 имени Г.А. Захарьина Герман Пугачев пояснил, что вдыхание паров бензина и других летучих испарителей приводит к гипоксии мозга, поскольку они замещают в легких кислород.

«Если в результате вдыхания газов ребенок потерял сознание и в течение нескольких минут ему не будет оказана помощь, это приведет к летальному исходу», — сказал он.

Герман Пугачев добавил также, что при длительном употреблении токсических веществ у ребенка появляются частые головные боли, тошнота и вялость, страдает память и мышление, изменяется психика, он начинает хуже учиться и теряет интерес к активной жизни.

«В таком случае не ждите, а идите на консультацию к школьному психологу или врачу общей практики», — призвал специалист родителей учащихся.

В свою очередь психолог центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области Елена Ельцова пояснила, что в группу риска входят несовершеннолетние, подверженные чужому влиянию, эмоционально неуравновешенные дети с низкой самоорганизацией и занятостью, а также подростки из неблагополучных семей со слабым контролем со стороны взрослых.