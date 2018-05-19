В Пензе состоялось шествие участников детских и молодежных организаций Общество

Пенза, 19 мая 2018. PenzaNews. Представители детских и молодежных организаций и объединений прошли колонной по улице Московской в Пензе в субботу, 19 мая.

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Впереди следовали барабанщики и артисты на ходулях, а за ними шло несколько десятков учеников разных школ города, членов «Российских студенческих отрядов», представителей всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия», Российского движения школьников и других объединений.

Активисты пронесли символику своих организаций, в частности флаги.

Шествие в рамках слета детских и молодежных объединений, организованного РДШ и пензенским домом молодежи, началось у торгового центра «Арбат» и закончилось митингом и концертом у здания пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарсксого.

Ожидается, что участники обменяются опытом реализации социальных инициатив и презентации деятельности своих организаций и объединений.

Программой предусмотрено участие в квестах и мастер-классах, работа на дискуссионных площадках, флешмоб, выступления объединений воркаута и брейкданса.