EN
16:01:49 Суббота, 19 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе состоялось шествие участников детских и молодежных организаций

15:28 | 19.05.2018 | Общество

Печать

Пенза, 19 мая 2018. PenzaNews. Представители детских и молодежных организаций и объединений прошли колонной по улице Московской в Пензе в субботу, 19 мая.

В Пензе состоялось шествие участников детских и молодежных организаций

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Впереди следовали барабанщики и артисты на ходулях, а за ними шло несколько десятков учеников разных школ города, членов «Российских студенческих отрядов», представителей всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия», Российского движения школьников и других объединений.

Активисты пронесли символику своих организаций, в частности флаги.

Шествие в рамках слета детских и молодежных объединений, организованного РДШ и пензенским домом молодежи, началось у торгового центра «Арбат» и закончилось митингом и концертом у здания пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарсксого.

Ожидается, что участники обменяются опытом реализации социальных инициатив и презентации деятельности своих организаций и объединений.

Программой предусмотрено участие в квестах и мастер-классах, работа на дискуссионных площадках, флешмоб, выступления объединений воркаута и брейкданса.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе оштрафована женщина, назвавшая вором председателя ТСЖ Владимир Фомин предупредил родителей пензенских школьников о факторах риска
Пензенские школьники получили задания на проведение летних экспедиций Житель Пензенской области продал машину, чтобы заплатить долг по алиментам
Ночной пожар в Нижнеломовском районе унес жизнь пенсионера У псовых в пензенском зоопарке за последнее время родились 17 детенышей
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама