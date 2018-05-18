Полиция в очередной раз проигнорировала вопросы СМИ о числе задержанных в Пензе 5 мая Общество

Пенза, 18 мая 2018. PenzaNews. Пресс-служба управления МВД России по Пензенской области в очередной раз проигнорировала вопросы СМИ о количестве участников уличного шествия в Пензе 5 мая, числе задержанных и применении к ним спецсредств.

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В ответе на официальный редакционный запрос ИА «PenzaNews», который на текущей неделе был направлен в ведомство повторно, говорится, что информация о событии 5 мая уже была предоставлена ранее — в письме от 12 числа.

На самом же деле в нем отсутствовали запрашиваемые сведения: например, о том, сколько человек, по данным УМВД России по Пензенской области, приняли участие в шествии по улице Московской и митинге в сквере имени Ф.Э. Дзержинского; сколько участников акции протеста были задержаны, на каком основании, какие меры в отношении них приняты; а также применялись ли сотрудниками полиции спецсредства.

По факту предоставления на запрос СМИ неполной информации направлены соответствующие письма в прокуратуру Пензенской области и управление общественных связей МВД России.

В ближайшее время о ситуации будут уведомлены представители Союза журналистов России (СЖР), Фонда защиты гласности (ФЗГ) и Центра правовой поддержки журналистов Общероссийского народного фронта (ОНФ), которые осуществляют мониторинг нарушений в отношении СМИ.

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5 мая — за два дня до инаугурации Владимира Путина — в России прошли организованные оппозиционером Алексеем Навальным акции протеста под лозунгом «Он нам не царь».

Во многих городах страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, они не были согласованы с властями. В итоге полиция, по данным СМИ, задержала в общей сложности 1 тыс. 600 человек, причем более 700 из них в столице.

В течение дня информация о задержаниях протестующих поступала из Челябинска, Якутска, Тольятти, Самары, Воронежа, Краснодара, Красноярска, Новокузнецка, Барнаула, Калуги и других городов.

В Пензе также не обошлось без задержаний. Первоначально сообщалось как минимум о шести манифестантах, которых сотрудники полиции после выкриков «Он нам не царь» и «Россия будет свободной» увели с улицы.

Позже молодежная организация «Поколение нового времени», руководитель которой Иван Финогеев подавал уведомление о проведении акции и счел ее согласованной с властями, поскольку те не предоставили в установленный законом срок предложений по альтернативному месту, распространила в сети сведения о не менее девяти задержанных.

До настоящего времени представители правоохранительных органов не озвучили в СМИ официальную информацию о точном числе граждан, задержанных в ходе уличного шествия в Пензе 5 мая.