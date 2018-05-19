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После пробки на дороге в Терновку вице-мэр призвал подрядчиков не подводить пензенцев

15:52 | 19.05.2018 | Общество

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Пенза, 19 мая 2018. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин призвал подрядчиков не подводить жителей после транспортного коллапса на пути в Терновку, который случился накануне из-за ремонта двух мостов.

После пробки на дороге в Терновку вице-мэр призвал подрядчиков не подводить пензенцев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По личному поручению главы администрации города Виктора Николаевича Кувайцева обращаю ваше внимание, что во избежание проблем, возникших вчера в Терновке, когда микрорайон застрял в пробке, нужно изначально выполнять свои обязанности качественно. Не вынуждайте заставлять вас переделывать, не подводите своей безответственностью жителей города», — сказал он в ходе совещания с представителями подрядных организаций, осуществляющих ремонт дорог в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщает пресс-служба мэрии, на сегодняшний день затянувшийся ремонт Бауманского и Терновского мостов, ставший причиной пробки, завершен, беспрепятственное движение транспорта восстановлено.

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