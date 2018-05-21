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Более 69% респондентов поддерживают идею введения майских каникул — опрос

19:37 | 21.05.2018 | Общество

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Пенза, 21 мая 2018. PenzaNews. 69,4% респондентов поддерживают идею введения каникул с 1 по 10 мая по аналогии с новогодними праздниками. Таковы результаты проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» со 2 по 20 мая 2018 года опроса, в котором приняли участие 500 пользователей из Пензенской области.

Более 69% респондентов поддерживают идею введения майских каникул — опрос

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Полностью поддерживают эту инициативу 57,6% респондентов (288 пользователей), скорее поддерживают — 11,8% (59 пользователей).

Вариант «Скорее против» выбрали 7,8% участников опроса (39 пользователей). Категорически против идеи длинных майских каникул выступили 19% проголосовавших (95 пользователей).

Затруднились с ответом 3,8% респондентов (19 пользователей).

Подобные онлайн-опросы ИА «PenzaNews» уже проводило ранее: весной 2016 года за введение каникул с 1 по 10 мая высказались почти 64% проголосовавших, в 2017-м — свыше 67%.

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