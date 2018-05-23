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Стартовал фестиваль «День российского предпринимателя в городе Кузнецке»

09:59 | 23.05.2018 | Общество

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Пенза, 23 мая 2018. PenzaNews. Фестиваль «День российского предпринимателя в городе Кузнецке» стартовал во втором по величине городе Пензенской области с бизнес-завтрака в среду, 23 мая.

Стартовал фестиваль «День российского предпринимателя в городе Кузнецке». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Первая встреча мероприятия проходит под девизом «Рушим стереотипы». В ходе нее женщины-предприниматели делятся своим опытом достижения успеха.

В рамках фестиваля для выпускников школ города будет проведен семинар в формате живого общения на тему «Я выбираю будущее — выбираю бизнес». В нем примут участие специалисты агентства по развитию предпринимательства города Кузнецка, МФЦ и молодые успешные бизнесмены.

Также запланировано заседание совета по инвестициям и предпринимательству при главе администрации Кузнецка. В повестку включены вопросы реализации инвестпроектов, согласование дат проведения экспертизы нормативных правовых актов на второе полугодие 2018 года и включение в план приватизации ряда объектов.

Фестиваль завершится в пятницу, 25 мая, торжественным чествованием представителей предпринимательского сообщества, сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.

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