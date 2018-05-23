Пензенские активисты отыскали место захоронения летчика Якова Михина Общество

Пенза, 23 мая 2018. PenzaNews. Представители пензенского отряда «Поиск-вездеход» отыскали место захоронения советского летчика Якова Михина, который совершил первый и единственный воздушный таран в Советско-финской войне и повторил свой подвиг во время Великой Отечественной войны. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила председатель реготделения Поискового движения России Лариса Казакова.

Фото: реготделение Поискового движения России

Она пояснила, что долгое время местоположение могилы полковника ВВС оставалось для родных неизвестным, запрос на ее поиск поступил к пензенским поисковикам в ноябре 2017 года от племянника — Николая Куранова.

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«Поисковики изучали боевой путь летчика и обстоятельства его подвига. Его судьба оказалась уникальной — человек награжден дважды орденом Красного Знамени, у него три ордена Красной Звезды. О полковнике Якове Михине пишут историки и энциклопедии. Он умер в Пензе в 1958 году в возрасте 44 лет и был захоронен на гражданском Митрофаньевском кладбище», — отметила собеседница агентства.

Лариса Казакова добавила, что племянник Якова Михина вместе с поисковиками навестил могилу своего дяди и взял с нее горсть земли, которую отвезет в Астрахань к месту захоронения его родителей.

Активисты намерены взять шефство над могилой летчика.