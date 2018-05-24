В Пензе ветеранов поздравили в преддверии Дня пограничника Общество

Пенза, 24 мая 2018. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное столетию пограничных войск, состоялось в большом зале администрации Пензы в среду, 23 мая.

Фото: Penza-gorod.ru

Вице-мэр Владимир Попков отметил, что их история отражает беззаветное служение Родине и ее государственным интересам.

«Целый век пограничники стоят на страже рубежей нашей страны, сохраняя верность долгу и присяге», — сказал он.

Замглавы администрации отметил, что уроженцы Пензенской области Андрей Кижеватов, Алексей Махалин, Иван Пушанин и Евгений Родионов стали символами традиций этого вида войск и примером для нового поколения.

Он поблагодарил ветеранов погранвойск за мужество, отвагу и нерушимость традиций боевого братства, вручил им почетные грамоты и благодарности главы администрации Пензы, сообщает пресс-служба мэрии.