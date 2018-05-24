Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем славянской письменности и культуры Общество

Пенза, 24 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с Днем славянской письменности и культуры, который отмечается в четверг, 24 мая.

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«Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения и признательности многотрудной просветительской деятельности святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Бесценными плодами их жизненного подвига стало зарождение духовной жизни славянских народов, создание письменности», — отметил глава региона.

Он добавил, что необходимо сохранить и приумножить богатейшие исторические и культурно-нравственные традиции, доставшиеся в наследство от великих предков, бережно передать их детям и внукам.

«Считаю, что этот замечательный праздник способствует дальнейшему укреплению толерантности, взаимопонимания и социального согласия, развитию плодотворного диалога между народами многонациональной России. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо Отечества!» — цитирует Иван Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.