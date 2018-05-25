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На благоустройство парка Белинского и квартала у Спасского собора направят 50 млн. рублей

12:29 | 25.05.2018 | Общество

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Пенза, 25 мая 2018. PenzaNews. 25 млн. рублей будет направлено в 2018 году на благоустройство территории центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского и столько же — на работы в квартале вокруг строящегося Спасского кафедрального собора в Пензе. Соответствующее решение принято в ходе 45-й очередной сессии гордумы в пятницу, 25 мая.

На благоустройство парка Белинского и квартала у Спасского собора направят 50 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Представляя предлагаемые изменения в бюджет города, начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина пояснила, что денежные средства в размере 50 млн. рублей будут выделены из областного бюджета в виде дотации на сбалансированность.

По ее словам, преображение квартала вблизи Спасского собора, ограниченного улицами Карла Маркса, Белинского, Лермонтова и Советской, будет продолжено в следующем году.

«То есть общая сумма расходов на благоустройство данной территории, ограниченной такими улицами, будет 150 млн. рублей — 25 [млн. рублей] за счет дотаций на сбалансированность, 125 млн. рублей — плановый период 2019 года», — уточнила Ольга Завьялкина.

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